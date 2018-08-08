В Белоруссии 14 человек заключили под стражу из-за хищений в воинской части

Ранее газета Intex-press со ссылкой на свои источники сообщила, что прапорщик восьмой радиотехнической бригады в Барановичах со склада воинской части похищал автоматы, пистолеты, патроны и гранаты «и что-то из этого даже продал». По данным издания, мужчине 20-25 лет, в воинской части он служил по контракту, недавно отучился на прапорщика и получил это звание. В понедельник представитель Минобороны Белоруссии Владимир Макаров заявил РИА Новости, что в отношении военнослужащих-контрактников возбуждено дело. Количество задержанных Макаров не уточнил.

"Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное командиром одной из воинских частей, по статьям «хищение» и «незаконные действия в отношении огнестрельного оружия»… В настоящее время по уголовному делу заключены под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий", — говорится в сообщении пресс-службы СК.

По версии следствия, начальник склада одной из частей мог как сам реализовывать похищенные оружие и боеприпасы, так и через иных лиц. Похищенное оружие обнаружено.