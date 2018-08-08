Дважды избежавший казни убийца устал ждать смерти

Заключенный американской государственной тюрьмы строго режима, осужденный на казнь, признался, что больше не может ждать наказания после того, как оно дважды было отложено. Об этом он рассказал изданию The Reno Gazette Journal.

В 2007 году Скотт Дойзер (Scott Dozier) был приговорен к смертной казни за убийство 22-летнего мужчины, который был найден обезглавленным и расчлененным в отеле Лас-Вегаса. В 2017 году Дойзер потребовал привести приговор в исполнение, поскольку его казнь откладывали уже дважды, но она так и не состоялась.

Мужчину, который официально был признан виновным в жестоком убийстве, не могут казнить из-за продолжающихся дебатов о допустимости применения смертельных инъекций в штате Невада

«Я не думаю, что это вообще кого-то волнует. Мне паршиво. Я постоянно думаю о том, чтобы написать властям и сказать им: "Послушайте, просто разрешите использовать инъекции, я уже на краю и страдаю"», — рассказал Дойзер журналистам по телефону.

Мужчина добавил, что после того, как его казни отменялись, в течение следующих пяти дней за ним присматривали специальные люди для того, чтобы он не совершил суицид. Он категорически отверг подозрения в том, что является самоубийцей. «Я не хочу умирать, серьезно. Но ведь лучше умереть, чем быть в этой тюрьме», — отметил он.

Очередное разбирательство по его делу отложили до 10 сентября. Дойзер признался, что очень устал и назвал ожидание исполнения приговора настоящей пыткой.