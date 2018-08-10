Арестован убийца нижегородского журналиста Дениса Суворова

Суд в Нижнем Новгороде суд арестовал до 23 сентября обвиняемого в убийстве журналиста, сотрудника ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Как сообщили ТАСС в региональном управлении СКР, обвиняемый признал вину.

Журналист был найден мертвым 23 июля в одном из районов города. Позже, 9 августа, был задержан 28-летний подозреваемый. По версии следствия, накануне утром он беспричинно ударил журналиста Суворова кирпичом по голове, после чего скрылся с места преступления. Следствие считает, что убийство не было связано с профессиональной деятельностью погибшего.