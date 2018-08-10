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Арестован убийца нижегородского журналиста Дениса Суворова
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Арестован убийца нижегородского журналиста Дениса Суворова 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Суд в Нижнем Новгороде суд арестовал до 23 сентября обвиняемого в убийстве журналиста, сотрудника ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Как сообщили ТАСС в региональном управлении СКР, обвиняемый признал вину.
Журналист был найден мертвым 23 июля в одном из районов города. Позже, 9 августа, был задержан 28-летний подозреваемый. По версии следствия, накануне утром он беспричинно ударил журналиста Суворова кирпичом по голове, после чего скрылся с места преступления. Следствие считает, что убийство не было связано с профессиональной деятельностью погибшего.
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