Белорусские следователи допрашивают шесть сотрудников Tut.by

По его словам, их телефоны заблокированы. Зиссер отметил, что одна из сотрудниц, Галина Уласик, уже задержана, к ночи её доставят в центр изоляции правонарушителей. Основатель Tut.by уточнил, что до конца дня могут быть задержаны и другие сотрудники. При этом он отметил, что к самой компании у правоохранителей на данный момент претензий нет.