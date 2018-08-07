Белорусские следователи допрашивают шесть сотрудников Tut.by 

По его словам, их телефоны заблокированы. Зиссер отметил, что одна из сотрудниц, Галина Уласик, уже задержана, к ночи её доставят в центр изоляции правонарушителей. Основатель Tut.by уточнил, что до конца дня могут быть задержаны и другие сотрудники. При этом он отметил, что к самой компании у правоохранителей на данный момент претензий нет.
Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела из-за неправомерного доступа к материалам государственного новостного агентства БелТА. По данным ведомства, к противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», порталов БелаПАН и Tut.by. В редакциях Tut.by и БелаПАН проводятся обыски.