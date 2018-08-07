В Германии пару наказали за торговлю ребенком

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В Германии пару приговорили к 12 годам заключения за торговлю ребенком 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Tobias Schwarz
Земельный суд немецкого города Фрайбург приговорил во вторник 39-летнюю женщину, которая в течение нескольких лет продавала своего 10-летнего сына педофилам в Интернете, и ее 48-летнего сожителя, ранее осужденного за педофилию, к 12 с половиной и 12 годам заключения соответственно, сообщает телеканал N24.
Судебные разбирательства по делу длились почти год. Осужденные не только сами многократно насиловали и избивали ребенка, но и продавали его для сексуальных сношений мужчинам, в том числе иностранцам. Заинтересованных педофилов они находили в Интернете. Кроме того, пара торговала видео и фотографиями совершенных в отношении мальчика преступлений. В общей сложности, осужденным предъявили обвинения по 60 эпизодам, в том числе изнасилованию трехлетнего ребенка. Оба признали свою вину. Над мужчиной после освобождения будет установлено полицейское наблюдение.
Прокуратура требовала для пары более длительных сроков заключения, кроме того, сама осужденная просила установить за ней полицейское наблюдение по окончании тюремного срока. По делу были арестованы восемь человек, они попали в поле зрения следователей благодаря видеосъемке преступлений. Помимо пары, перед судом предстали шесть мужчин, в том числе граждане Испании и Швейцарии. Сам мальчик отправлен в приемную семью, он не принимал участие в судебном процессе.
Специальная рабочая группа анализирует ситуацию, которая привела к тому, что преступления в отношении ребенка совершались в течение нескольких лет, однако были раскрыты только после того, как в руки следователей попали видеоматериалы из Интернета. Выяснилось, что школа, в которой учился мальчик, обращалась в органы опеки в связи с возможными эпизодами насилия в отношении ребенка, однако эти заявления были проигнорированы. Также не было проконтролировано, каким образом ранее осужденный педофил проживает под одной крышей с ребенком и его матерью. Выяснилось, что за несколько месяцев до ареста пары суд по делам семьи все же изъял ребенка, однако затем мальчик был возвращен матери.
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