В Баку не получали данные об арестах в США лиц, обвиняемых в мошенничестве

По его словам, выясняется, проходили ли по этому делу граждане республики.

"Азербайджан не получал информацию об этом случае ареста в США по официальным каналам", — заявил Гаджиев.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России , а также пять граждан Грузии , четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана , двое выходцев из Латвии , двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.

Обвинительное заключение предполагает, что обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб потребителям составил около 4,5 миллиона долларов США.