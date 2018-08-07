Трех белорусских журналисток задержали за взлом государственного агентства

Белорусские СМИ также сообщили об обысках, сопровождаемых изъятиями документов, проходящих 7 июня а в редакциях БелПАН и TUT.BY.

Коровенкова является сотрудницей агентства БелПАН, Калтыгина и Золотова работают в крупном издании TUT.BY (притом последняя является главным редактором информационного портала).

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