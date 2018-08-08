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Дипломаты посетили задержанного в США россиянина
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Дипломаты посетили задержанного в США россиянина 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке посетили задержанного в аэропорту Бостона россиянина Максима Суверина. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Мужчину обвиняют в совершении преступлений экономического характера.
"Дата суда над ним пока не назначена, идет следствие. Состояние своего здоровья Суверин охарактеризовал как удовлетворительное. Каких-либо жалоб на предвзятое к себе отношение со стороны персонала тюрьмы, а также других заключенных не высказывал. Возможность осуществлять телефонные звонки пока не предоставлена", — рассказали РИА Новости в генконсульстве. Там отметили, что беседа с задержанным продолжалась около часа. В ближайшее время дипломаты намерены встретиться с его адвокатом.
Напомним, семь россиян были задержаны в США в конце июля — начале августа.
Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По данным прокуратуры, в преступную группировку входили 25 человек — граждане РФ, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Латвии, Украины, США и Турции. Злоумышленники размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали от жертв задаток, после чего исчезали.
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