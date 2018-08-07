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Названы имена задержанных в США россиян
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Названы имена задержанных в США россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jim Bourg / Reuters
По делу о крупном мошенничестве в США задержаны пять человек: Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Среди них четверо граждан России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минюста США Николь Навас Оксман.
Она рассказала, что Суверин был задержан 30 июля в Бостоне, 1 августа задержаны Лисицкий, Ливадный и Тупикин, а Дедусев — 2 августа.
Ранее 6 августа сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех граждан России. Их подозревают в отмывании денег.
Генконсульство России направило в ФБР запрос с просьбой предоставить доступ к задержанным и сведения об их адвокатах.
В июле в США задержали гражданку России Марию Бутину. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующей регистрации.
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