Названы имена задержанных в США россиян

Она рассказала, что Суверин был задержан 30 июля в Бостоне, 1 августа задержаны Лисицкий, Ливадный и Тупикин, а Дедусев — 2 августа.

Генконсульство России направило в ФБР запрос с просьбой предоставить доступ к задержанным и сведения об их адвокатах.

В июле в США задержали гражданку России Марию Бутину. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующей регистрации.