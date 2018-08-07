Минюст США назвал имена задержанных россиян 

Представитель Минюста США Николь Навас Оксман сообщила имена задержанных в Бостоне россиян. Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев входили в преступную группировку из 25 человек, занимавшихся мошенничеством в особо крупном размере.
Среди задержанных — граждане Грузии, Казахстана, Азербайджана, Украины, Латвии, США и Турции. В розыске остаются восемь человек, в том числе шестеро россиян, сообщает РИА Новости.
Обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали от жертв задаток, а затем исчезали. С целью обмана людей были созданы подставные фирмы. Ущерб потребителям составил почти 4,5 миллиона долларов. Каждому из фигурантов дела грозит наказание в виде 30 лет тюрьмы.