Минюст США назвал имена задержанных россиян

Представитель Минюста США Николь Навас Оксман сообщила имена задержанных в Бостоне россиян. Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев входили в преступную группировку из 25 человек, занимавшихся мошенничеством в особо крупном размере.

Обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали от жертв задаток, а затем исчезали. С целью обмана людей были созданы подставные фирмы. Ущерб потребителям составил почти 4,5 миллиона долларов. Каждому из фигурантов дела грозит наказание в виде 30 лет тюрьмы.