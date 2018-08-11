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Экс-банкир задержан за хищение 800 миллионов рублей
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Замглавы московского банка задержали за хищение 800 миллионов рублей 

Москва24 33 минуты назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бывшего замглавы одного из коммерческих банков Москвы задержали за кражу 800 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".
По данным правоохранителей, подозреваемый и иные лица из числа сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на общую сумму 800 миллионов рублей.
Полученные заемщиком деньги они перевели на счета подконтрольных банку организаций. Правда, не выполнили взятые на себя обязательства по возврату денег на счета заемщика, а затем и на счета кредитора.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде залога.
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