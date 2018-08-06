Житель Архангельска убил бездомного из‐за еды 

Мужчина из Архангельска приютил 50‐летнего бездомного и убил его, когда тот потребовал больше еды. Об этом сообщило информационное агентство FlashNord.
Сотрудники скорой помощи обнаружили в квартире 42-летнего мужчины труп бездомного. По словам владельца дома, его гость покончил жизнь самоубийством. Однако в ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что бездомный скончался от насильственной смерти.
Подозреваемый на допросе признался, что приютил убитого. Тот начал высказывать претензии, что хозяин его плохо кормит, в результате чего начался конфликт.
«Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов по голове металлическим предметом, после чего задушил веревкой и вызвал «скорую»», — рассказали правоохранители.
Подозреваемый мужчина ранее был судим за преступление против личности и собственности.