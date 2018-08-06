В Грузии задержаны российские братья-депутаты, обвиняемые в мошенничестве

Посредником в схеме был его родной брат Владимир Глушков. Сумма взятки составила 6 миллионов рублей — за эти деньги депутат готов был решить вопрос о выделении участков для строительства двух домов.

Кроме того, с 2013 по 2016 годы братья Глушковы, их юрист Анна Игнашева, предприниматель Владимир Прядилов и другие лица, подделав документы, построили двухэтажный торговый центр под видом необходимости реконструкции автостанции в городе Балахне. Сооружения, необходимые для функционирования транспортной инфраструктуры, были снесены. В итоге в городе появился ТЦ и не стало автостанции. Размер ущерба, нанесенный району, оценивается в сумму не менее 100 миллионов рублей.

Владимира Глушкова, депутата Земского собрания Балахнинского района, задержали 2 августа — также на территории Грузии.