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В Грузии задержаны российские братья-депутаты, обвиняемые в мошенничестве
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В Грузии задержаны российские братья-депутаты, обвиняемые в мошенничестве 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Грузии задержали депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Глушкова, которого обвиняют в мошенничестве и взяточничестве, говорится в сообщении Следственного комитета.
Посредником в схеме был его родной брат Владимир Глушков. Сумма взятки составила 6 миллионов рублей — за эти деньги депутат готов был решить вопрос о выделении участков для строительства двух домов.
Кроме того, с 2013 по 2016 годы братья Глушковы, их юрист Анна Игнашева, предприниматель Владимир Прядилов и другие лица, подделав документы, построили двухэтажный торговый центр под видом необходимости реконструкции автостанции в городе Балахне. Сооружения, необходимые для функционирования транспортной инфраструктуры, были снесены. В итоге в городе появился ТЦ и не стало автостанции. Размер ущерба, нанесенный району, оценивается в сумму не менее 100 миллионов рублей.
Владимира Глушкова, депутата Земского собрания Балахнинского района, задержали 2 августа — также на территории Грузии.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции братьев в Россию.
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