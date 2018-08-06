Мать будет бороться за освобождение сестер Хачатурян

Мать сестер Хачатурян намерена бороться за их освобождение

Мать трех сестер Хачатурян, которые убили своего отца, не считает своих дочерей виновными и намерена бороться за их освобождение. На данный момент девочки находятся в СИЗО

Аурелия Дундук, мать трех сестер Хачатурян, которые убили своего отца, не считает девочек виновными в смерти, передает РИА Новости

"Я не считаю их виновными, и будем бороться до конца", — сказала женщина в эфире радио "Комсомольская правда".

Убийство произошло 27 июля. В подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По данным следствия, мужчину убили три его дочери — 17, 18 и 19 лет.

В ходе допроса девушки признали вину и заявили, что отец долгое время их истязал. По словам соседей, погибший производил впечатление психически неуравновешенного агрессивного человека.