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Мать будет бороться за освобождение сестер Хачатурян
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Мать сестер Хачатурян намерена бороться за их освобождение 

ТВ Центр 1 час назад
Мать трех сестер Хачатурян, которые убили своего отца, не считает своих дочерей виновными и намерена бороться за их освобождение. На данный момент девочки находятся в СИЗО.
Аурелия Дундук, мать трех сестер Хачатурян, которые убили своего отца, не считает девочек виновными в смерти, передает РИА Новости.
"Я не считаю их виновными, и будем бороться до конца", — сказала женщина в эфире радио "Комсомольская правда".
Убийство произошло 27 июля. В подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По данным следствия, мужчину убили три его дочери — 17, 18 и 19 лет.
В ходе допроса девушки признали вину и заявили, что отец долгое время их истязал. По словам соседей, погибший производил впечатление психически неуравновешенного агрессивного человека.
2 августа Останкинский суд Москвы арестовал всех трех сестер. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
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