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СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в Сочи
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СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в ливневой канаве в Сочи 

ТАСС 1 час назад
Фото: администрация Сочи
Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью в Сочи ребенка, проваливавшегося в ливневую канаву во время дождя, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в пятницу во второй половине дня в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его унесло течением. Спустя некоторое время тело мальчика без признаков жизни было обнаружено в море.
"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи краевого управления СК по результатам проведенной проверки по сообщению о падении в ливневую канаву ребенка и его последующей гибели возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", предусматривает до двух лет лишения свободы — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.
В рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза, уточнили в ведомстве.
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