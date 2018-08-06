СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в Сочи

Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью в Сочи ребенка, проваливавшегося в ливневую канаву во время дождя, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в пятницу во второй половине дня в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его унесло течением. Спустя некоторое время тело мальчика без признаков жизни было обнаружено в море.
"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи краевого управления СК по результатам проведенной проверки по сообщению о падении в ливневую канаву ребенка и его последующей гибели возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", предусматривает до двух лет лишения свободы — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.
В рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза, уточнили в ведомстве.