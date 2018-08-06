СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в Сочи

СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в ливневой канаве в Сочи

Ранее сообщалось, что в пятницу во второй половине дня в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его унесло течением. Спустя некоторое время тело мальчика без признаков жизни было обнаружено в море.

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи краевого управления СК по результатам проведенной проверки по сообщению о падении в ливневую канаву ребенка и его последующей гибели возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", предусматривает до двух лет лишения свободы — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.

В рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза, уточнили в ведомстве.