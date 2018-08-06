В Подмосковье Ахмеда Сутулого опять арестовали за наркотики

Красногорский городской суд арестовал 45-летнего ингушского вора в законе Ахмеда Евлоева , известного в криминальной среде как Ахмед Сутулый, по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

«Евлоев был задержан 3 августа сотрудниками подмосковного угрозыска в жилом комплексе "Эдем", расположенном в деревне Гаврилково Красногорского района Московской области. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 3,4 грамма героина», — говорится в сообщении.

22 января сообщалось, что Евлоева отпустили из московского СИЗО №4 «Медведь» по истечении предельного срока содержания под стражей. За год, который криминальный авторитет находился в изоляторе, следствию так и не удалось сформулировать обвинительное заключение и направить дело в суд.

По данным «Прайм Крайм», Евлоева задержали 18 января 2017 года с пакетиком спайса в количестве, соответствующем крупному размеру, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы.