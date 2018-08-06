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Лидер «Шалтая-Болтая» вышел на свободу
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Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Аникеев вышел из колонии 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер скандально известной хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев вышел из СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Руслан Коблев.
"Он стал одним из первых счастливчиков, которые освободились в связи с пересчетом количества дней, проведенных в СИЗО", — сказал он.
Адвокат добавил, что его подзащитный в дальнейшем намерен заниматься кибербезопасностью. "В ближайшее время он придет в себя и определится со следующими действиями", — отметил Коблев.
Президент Владимир Путин 4 июля подписал закон, который предусматривает, что один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.
Ранее защита Аникеева неоднократно подавала ходатайства о его условно-досрочном освобождении. Вначале оно было отклонено районным судом, затем этот отказ подтвержден Мосгорсудом, но в итоге президиум Мосгорсуда все-таки направил этот вопрос на пересмотр, усмотрев нарушения порядка судопроизводства.
Аникеев был приговорен в июле прошлого года к двум годам колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины подсудимого.
Участники "Шалтай-Болтая" вскрывали почту высокопоставленных чиновников и официальных лиц и затем, по данным следствия, продавали переписку на интернет-бирже за биткоины. Сами они отрицают, что преследовали какие-то политические цели или шантаж.
Хакерам вменяли взлом почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.
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