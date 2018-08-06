Лидер «Шалтая-Болтая» вышел на свободу

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Аникеев вышел из колонии

"Он стал одним из первых счастливчиков, которые освободились в связи с пересчетом количества дней, проведенных в СИЗО", — сказал он.

Адвокат добавил, что его подзащитный в дальнейшем намерен заниматься кибербезопасностью. "В ближайшее время он придет в себя и определится со следующими действиями", — отметил Коблев.

Президент Владимир Путин 4 июля подписал закон, который предусматривает, что один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Ранее защита Аникеева неоднократно подавала ходатайства о его условно-досрочном освобождении. Вначале оно было отклонено районным судом, затем этот отказ подтвержден Мосгорсудом , но в итоге президиум Мосгорсуда все-таки направил этот вопрос на пересмотр, усмотрев нарушения порядка судопроизводства.

Аникеев был приговорен в июле прошлого года к двум годам колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины подсудимого.

Участники "Шалтай-Болтая" вскрывали почту высокопоставленных чиновников и официальных лиц и затем, по данным следствия, продавали переписку на интернет-бирже за биткоины. Сами они отрицают, что преследовали какие-то политические цели или шантаж.