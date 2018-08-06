В Грузии задержали пособника ИГ

Грузии задержали пособника террориста, сообщает Служба государственной безопасности страны.

У злоумышленника в ходе обыска изъяты устройства передачи электронной информации, а также флаг и различная атрибутика террористической организации «Исламское государство» , запрещенной в России и других странах.

«В контртеррористическом центре Службы госбезопасности идет расследование в отношении гражданина Грузии Малхаза Т.», — сообщили в ведомстве.

Ведется расследование по статьям о пособничестве террористической деятельности и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.