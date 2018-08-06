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В Грузии задержали пособника ИГ
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В Грузии задержали пособника ИГ 

Мир24 1 час назад
В Грузии задержали пособника террориста, сообщает Служба государственной безопасности страны.
У злоумышленника в ходе обыска изъяты устройства передачи электронной информации, а также флаг и различная атрибутика террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России и других странах.
«В контртеррористическом центре Службы госбезопасности идет расследование в отношении гражданина Грузии Малхаза Т.», — сообщили в ведомстве.
Ведется расследование по статьям о пособничестве террористической деятельности и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
Напомним, в июле в Грузии задержали предполагаемого террориста из Турции Серкана Куртулуша. На родине его обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе, в создании запрещенных группировок. Ранее его подозревали в причастности к убийству российского пилота Олега Пешкова в Сирии.
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