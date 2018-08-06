Лихие 90-е возвращаются: как отбирают квартиры у незадачливых граждан

Преступления, связанные с незаконным присвоением чужого имущества, известны столь же долго, сколько существует человечество — при всех режимах и формах собственности. Недвижимость — начиная с палеолитических пещер и кончая современными квартирами — часто становилась яблоком раздора и всегда представляла собой лакомый кусок для злоумышленников.

Недвижимость всегда в цене

Еще Воланд из знаменитого произведения Михаила Булгакова заметил, что квартирный вопрос портит людей. А уж в «лихие 90-е» началось такое… Все слышали леденящие кровь истории о «черных риелторах», обманом завладевавших чужими квартирами. Бывшие же хозяева, если повезет, находили приют у родственников, но чаще становились лицами без определенного места жительства. Или, что нередко случалось, их находили мертвыми или не находили вообще. Судьба хозяина зависела от схемы, избранной преступниками. А схема, в свою очередь, выбиралась с учетом состава банды и ее связей.

Злоумышленники, охотящиеся за чужими квартирами, к огромному сожалению, не перевелись. Жертв своих они выбирают преимущественно среди одиноких, пожилых людей, больных, страдающих психическими расстройствами, просто чрезмерно доверчивых. Любимый контингент — алкоголики и наркоманы. В последнее время все более распространенным становится такой вид мошенничества, как «сравнительно честный» отъем недвижимости через заем под залог квартиры.

Таким «бизнесом» активно занимаются так называемые черные кредиторы — организации, прикрывающиеся микрофинансовой деятельностью. Привлекательные, на первый взгляд, условия получения быстрых займов, когда абсолютно не важны ни кредитная история, ни размер заработка, нет строгих требований к документам, заставляют страждущих бежать в громко рекламирующие себя конторы, закладывать собственные квартиры и ставить подписи под любыми документами, практически не читая их.

Под маской МФО

В недавнем информационном письме Центробанка в адрес микрофинансовых организаций говорится, что в ряде случаев МФО одновременно с документами на заем предлагают клиентам вместо договора залога подписать соглашение о передаче кредитору объекта недвижимости. Заемщиков убеждают, что заключение подобных сделок при кредитовании является самой обычной практикой.

В случае просрочки по кредиту МФО практически сразу забирают себе недвижимость заемщика, так как зачастую она и является истинной целью «кредитной организации», а вовсе не полученные с клиента проценты, от которых впрочем, также никто не отказывается.

Отметим, что часто недобросовестные микрофинансисты намеренно подводят клиентов к таким условиям.

…совершение вышеуказанных действий при введении потребителей финансовых услуг в заблуждение относительно последствия заключаемых сделок свидетельствует о недобросовестности в действиях МФО, — говорится в письме Банка России.

Московской области, Волгоградской области, Краснодарского края и Жалобы на подобные ситуации поступают пока из Москвы Новосибирской области . В каждом из этих регионов можно говорить как минимум о десятках семей, лишившихся своего жилья. При этом необходимо учитывать, что не все, кто пострадал от недобросовестных действий кредиторов при оформлении займов под залог недвижимости, взывают о помощи. Не исключено, что подобные схемы распространены и в других регионах.

Нелегальные МФО выбирают своей целью в первую очередь пожилых людей с невысоким уровнем финансовой грамотности, подписывающих кабальные договоры, практически не читая их и даже не задумываясь о возможных последствиях.

За 1-е полугодие 2018 года Банком России выявлено 1890 таких организаций, не имеющих лицензии ЦБ и осуществляющих нелегальное кредитование. Это вдвое больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. При том, что эффективность работы регулятора по выявлению нелегальных участников финансового рынка существенно повысилась, активизация деятельности «черных кредиторов» налицо.

Как действуют мошенники

Для отъема недвижимости используются различные схемы. Самая распространенная из них — подмена договоров: вместо договора о залоге имущества заемщик может не глядя подмахнуть документ о продаже собственной квартиры. Нередко клиенту «честно» предлагают заключить договор дарения или купли-продажи, сообщив, что это действует только на период действия кредита и наличия платежей по нему. Заемщик сам отдает свидетельство о собственности на квартиру, и сделку легко регистрируют в Росреестре — с точки зрения закона все чисто. Спустя несколько месяцев излишне доверчивого и сговорчивого клиента выселяют через суд, а недвижимость повторно выставляют на продажу.

Еще одна мошенническая схема — с использованием соглашения об отступном, которое заключается для прекращения обязательств, если одна из сторон не в состоянии их больше исполнять. Речь, естественно, о недвижимом имуществе заемщика, право собственности на которое переходит кредитору, если клиент не сможет вовремя выплатить кредит.

К изначальной сумме в договоре займа злоумышленники приписывают обременительные обязательства и дополнительные платежи. Например, кредит исчисляется уже не в рублях, а в валюте, а сроки оплаты с 10 лет сокращаются до двух — трех. Откуда-то появляются различные брокерские услуги, оформление справок, которые оплачиваются дополнительно.

График и схема погашений кредита при этом разработана таким образом, что первую половину срока клиент платит только проценты, а размер основного долга быстро растет — вслед за курсом доллара. Итог: у заемщика, который не смог вовремя ликвидировать задолженность, отбирают квартиру и — более того — не возвращают разницу между займом и стоимостью имущества.

Третья и пожалуй самая изощренная схема: мошенники намеренно не принимают платежи по кредиту. Заем оформляется быстро, а вскоре после этого кредитор начинает избегать клиента. Размер просрочки увеличивается каждый месяц, растет и сумма пени. У многих организаций период просрочки суммируется и, например, за 7−10 дней клиенту могут насчитать неустойку от 15 до 20% от всего займа. Разумеется, это провоцирует дальнейшие неплатежи и скорую продажу залогового имущества. Доказать, что задолженность возникла по вине самого кредитора, заемщику очень сложно.

Несколько советов заемщикам МФО

Если вы планируете взять заем в МФО, в первую очередь необходимо проверить, состоит ли выбранная вами компания в реестре микрофинансовых организаций Банка России.

Регулятор жестко контролирует деятельность своих поднадзорных, так что МФО, входящие в реестр ЦБ, обязаны неукоснительно соблюдать ряд правил, — пояснил "Ридусу" начальник управления надзора за рынком микрофинансирования ГУ Банка России по ЦФО Евгений Сухоцкий. — Например, процент по потребительскому займу, который МФО имеет право начислить, не должен превышать 3-кратного размера суммы займа. И если вы взяли заем в 30 тысяч рублей, то никак не можете накопить долг размером в стоимость квартиры. Далее, компании, в отличие от банков, не имеют права выдавать потребительские займы свыше 1 млн рублей. Уже тот факт, что организация, занимающаяся микрозаймами, одобряет и, более того, навязывает вам сумму более миллиона, должен насторожить.

По словам эксперта, добросовестные МФО всегда указывают в договорах полную стоимость займа, а также предварительно оговаривают с заемщиком возможное залоговое обеспечение или оформляют страховку на заемные средства, включенную в общее тело займа. Если стороны пришли к соглашению об обеспечении займа недвижимостью заемщика, то такие обязательства следует оформлять договором залога недвижимости, то есть ипотеки.

Тщательно изучите договор займа, ознакомьтесь с суммой ежемесячных выплат с процентами, узнайте, какие штрафные санкции будут применяться в случае просрочки. Если сотрудники МФО предлагают подписать документы на недвижимость — в том числе договор ее купли-продажи или дарения, — не соглашайтесь, — предостерегает Евгений Сухоцкий. — Если же вам говорят, что подписать договор нужно срочно, или что такие действия являются обычной практикой при заключении договора займа — то это является достаточным основанием для немедленного отказа от заключения сделки в связи с недобросовестностью такой МФО.

Если вопрос идет о получении займа под залог квартиры, будет правильно предварительно обратиться за консультацией к юристу, чтобы тот разъяснил вам все правовые риски или, как минимум, посоветуйтесь с родственниками и друзьями — наверняка кто-нибудь из них предостережет вас от необдуманных действий.