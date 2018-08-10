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Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Ваши соседи
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Шереметьево задержано 13 рейсов, в Домодедово 22 рейса задержали.
В свою очередь, во Внуково 13 рейсов задержано и один отменен.
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