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Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
1 час назад
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Фото:
Ваши соседи
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в
Шереметьево
задержано 13 рейсов, в
Домодедово
22 рейса задержали.
В свою очередь, во
Внуково
13 рейсов задержано и один отменен.
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