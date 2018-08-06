Ещё
В Тольятти напали на кандидата от КПРФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тольятти напали на кандидата от КПРФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Кандидат от КПРФ на выборах в Тольяттинскую городскую думу Владислав Шепелев заявил о произошедшем на него в ходе предвыборной агитации нападении.
"В субботу во время предвыборной агитации в Тольятти прилюдно был избит кандидат от КПРФ по округу № 10 Владислав Шепелев. Кандидат написал заявление в полицию о нападении и препятствовании законной предвыборной агитации", — сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе обкома КПРФ.
По данным обкома КПРФ, Шепелев и другой кандидат Алексей Хлебанцев вечером 4 августа вели предвыборную агитацию среди жителей Автозаводского района города. К ним подошли двое мужчин, один из которых ударил кандидата кулаком в лицо и убежал. Шепелев обратился в травмпункт, где ему диагностировали ушиб губы и сотрясение мозга.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, полиция проводит проверку по поводу данного инцидента. В пресс-службе не смогли официально подтвердить личность пострадавшего в результате нападения.
Выборы в Тольяттинскую городскую думу пройдут 9 сентября.
ТАСС: последние новости
Осужденного за убийство Старовойтовой обвинили в тройном убийстве на Кипре Полиция в Москве проверила базу сообщений за 16 лет не нашла жалоб на Михаила Хачатуряна Избирком не зарегистрировал Шестуна на выборы главы Серпуховского района Подмосковья
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом68
Петросян обратился к россиянам30
В итальянском аэропорту прогремел взрыв1
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре55
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель16
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
00:47
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Шоу-бизнес
02:23
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией
Происшествия
01:25
Сюрприз для США: у «Арматы» нашли секретное оружие
Армия Статьи
00:46
Таксисты устроили потасовку в центре Москвы
Происшествия
00:50
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель
В мире
01:04
«Cирийский вал» замечен на занятиях танкистов ДНР
Армия Оружие
00:38
Петросян обратился к россиянам
Шоу-бизнес
01:02
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение