В Тольятти напали на кандидата от КПРФ

Кандидат от КПРФ на выборах в Тольяттинскую городскую думу Владислав Шепелев заявил о произошедшем на него в ходе предвыборной агитации нападении.

"В субботу во время предвыборной агитации в Тольятти прилюдно был избит кандидат от КПРФ по округу № 10 Владислав Шепелев. Кандидат написал заявление в полицию о нападении и препятствовании законной предвыборной агитации", — сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе обкома КПРФ.

По данным обкома КПРФ, Шепелев и другой кандидат Алексей Хлебанцев вечером 4 августа вели предвыборную агитацию среди жителей Автозаводского района города. К ним подошли двое мужчин, один из которых ударил кандидата кулаком в лицо и убежал. Шепелев обратился в травмпункт, где ему диагностировали ушиб губы и сотрясение мозга.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, полиция проводит проверку по поводу данного инцидента. В пресс-службе не смогли официально подтвердить личность пострадавшего в результате нападения.

Выборы в Тольяттинскую городскую думу пройдут 9 сентября.