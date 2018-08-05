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Гости устроили стрельбу на свадьбе в Кургане
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Гости устроили стрельбу на свадьбе в Кургане 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Свадебный банкет в Кургане закончился кровавой перестрелкой. По предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения. Праздник в кафе «Ассоль» испортили мужчины, которых пригласили на торжество, сообщило информагентство Kurgan.ru со ссылкой на очевидцев. Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.
Преступление произошло в ночь на 5 августа. Гости свадьбы поругались, и один из них внезапно достал пистолет. Спасти ситуацию попытался один из друзей жениха. Он кинулся на оружие. К нему присоединились другие. Однако выстрелы все-таки раздались.
«Одному парню прострелили ногу, ранен вроде бы еще один, их в больницу увезли. Стрелявший сразу же убежал», — пояснила очевидец. Злоумышленник с пистолетом попытался выбежать через кухню. Он ломился в дверь, но безуспешно. В результате стрелок нашел выход и в итоге скрылся.
Официанты, обслуживающий персонал, ведущие свадьбы заперлись в служебных помещениях до прибытия полиции. После ЧП женщины в вечерних нарядах отмывали следы крови. «Нет сомнений в том, что следственные органы прокомментируют случившееся», — пишет агентство.
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