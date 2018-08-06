Полиция не нашла жалоб на убитого дочерьми отца

Столичные полицейские проверили базу сообщений, поступивших в службу «02» с 2002 года и до настоящего времени, никаких жалоб на Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери, не поступало. Об этом в понедельник, 6 августа, в пресс-службе московского главка МВД сообщили ТАСС

«Информация, размещенная в некоторых СМИ, о том, что в полицию неоднократно поступали сообщения о противоправных действиях гражданина, проживавшего в одной из квартир дома 56 по Алтуфьевскому шоссе, который 27 июля погиб в результате причинения телесных повреждений, не соответствует действительности», — отметили в главке.

6 августа сообщалось, что сестры, арестованные по обвинению в убийстве отца, смогут продолжить обучение и окончить школу.

Останкинский суд Москвы до конца сентября арестовал трех сестер Хачатурян. Убийство произошло 27 июля в квартире, где проживал отец с тремя дочерьми в возрасте 17, 18 и 19 лет. Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было найдено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, поскольку он «долго причинял моральные страдания».