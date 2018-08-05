Полиция Испании задержала трех членов «русской мафии»

В испанском курортном городе Марбелье национальная полиция провела задержание трех криминальных авторитетов из так называемой "русской мафии", которые обсуждали убийство представителя конкурирующего мафиозного клана. Об этом пишет региональная газета Sur.

По данным издания, одного из задержанных испанская полиция считает третьим человеком в иерархии "русской мафии". Всем задержанным в данный момент предъявлены обвинения в подготовке убийства, а также подделке документов и участии в преступном сообществе.

По информации полиции, двое участников преступных переговоров являются выходцами из Грузии , во время задержания у них были найдены поддельные польские и украинские документы.

Ранее сообщалось, что испанская прокуратура потребовала приговорить фигурантов дела о "русской мафии" к срокам от 1,7 лет до 5,6 лет.