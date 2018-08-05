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В Севастополе интурист обокрал местного жителя
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В Севастополе интурист обокрал местного жителя 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Севастополе гражданин иностранного государства украл из кошелька местного жителя 16 тыс. рублей, преступление раскрыто. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
С заявлением о краже денег из кошелька в дежурную часть полиции обратился 27-летний житель города-героя. По его словам, в одном из кафе он лишился 16 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.
"Им оказался 45-летний житель иностранного государства. Как выяснилось, пострадавший оставил без присмотра кошелек в одном из питейных заведений города. Злоумышленник незаметно достал деньги из кошелька и скрылся", — рассказали в УМВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, за кражу злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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