В Севастополе интурист обокрал местного жителя

Севастополе гражданин иностранного государства украл из кошелька местного жителя 16 тыс. рублей, преступление раскрыто. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

С заявлением о краже денег из кошелька в дежурную часть полиции обратился 27-летний житель города-героя. По его словам, в одном из кафе он лишился 16 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

"Им оказался 45-летний житель иностранного государства. Как выяснилось, пострадавший оставил без присмотра кошелек в одном из питейных заведений города. Злоумышленник незаметно достал деньги из кошелька и скрылся", — рассказали в УМВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, за кражу злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.