Один из лидеров «русской мафии» попался

Национальная полиция Испании объявила о задержании троих членов мафии в рамках операции против организованной преступности.
В сообщении испанских правоохранителей в Twitter уточняется, что аресты были произведены в городе Марбелья (автономное сообщество Андалусия).
В полиции заявили, что один из задержанных «рассматривается следователями в качестве „номера три“ русской мафии на мировом уровне».
По данным испанских правоохранителей, подозреваемые собирались реорганизовать группировку, которая была ликвидирована в июне 2018 года, когда арестовали 129 человек, в том числе семь лидеров.
Трое задержанных заключены под стражу по подозрению в покушении на убийство. Кроме того, их обвиняют в фальсификации документов и причастности к деятельности преступной группировки, передает ТАСС.
Напомним, в июне в рамках операции были схвачены 129 членов преступной группировки, большинство из которых — граждане Армении. Их подозревают в торговле наркотиками, кражам, отмыванию денег, контрабанде табака, мошенничестве.