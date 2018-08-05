Один из лидеров «русской мафии» попался

Испания объявила о задержании лидера «русской мафии»

Национальная полиция Испании объявила о задержании троих членов мафии в рамках операции против организованной преступности.

В сообщении испанских правоохранителей в Twitter уточняется, что аресты были произведены в городе Марбелья (автономное сообщество Андалусия).

В полиции заявили, что один из задержанных «рассматривается следователями в качестве „номера три“ русской мафии на мировом уровне».

По данным испанских правоохранителей, подозреваемые собирались реорганизовать группировку, которая была ликвидирована в июне 2018 года, когда арестовали 129 человек, в том числе семь лидеров.

Трое задержанных заключены под стражу по подозрению в покушении на убийство. Кроме того, их обвиняют в фальсификации документов и причастности к деятельности преступной группировки, передает ТАСС