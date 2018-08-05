Ещё
Один из лидеров «русской мафии» попался
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появилось фото гибели авианосца США
Появилось фото гибели авианосца США

Испания объявила о задержании лидера «русской мафии» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Национальная полиция Испании объявила о задержании троих членов мафии в рамках операции против организованной преступности.
В сообщении испанских правоохранителей в Twitter уточняется, что аресты были произведены в городе Марбелья (автономное сообщество Андалусия).
В полиции заявили, что один из задержанных «рассматривается следователями в качестве „номера три“ русской мафии на мировом уровне».
По данным испанских правоохранителей, подозреваемые собирались реорганизовать группировку, которая была ликвидирована в июне 2018 года, когда арестовали 129 человек, в том числе семь лидеров.
Трое задержанных заключены под стражу по подозрению в покушении на убийство. Кроме того, их обвиняют в фальсификации документов и причастности к деятельности преступной группировки, передает ТАСС.
Напомним, в июне в рамках операции были схвачены 129 членов преступной группировки, большинство из которых — граждане Армении. Их подозревают в торговле наркотиками, кражам, отмыванию денег, контрабанде табака, мошенничестве.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор Москалькова выступила против ареста убивших отца сестер Хачатурян В Испании освободили приговоренного к 3 тыс. годам тюрьмы террориста
Комментарии13  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США103
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком71
Мать убивших отца сестер сделала заявление232
Путин сорвал наступление на Донбасс796
Петросян: гора с плеч свалилась109
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение