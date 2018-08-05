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У певчей церковного хора угнали Lexus за 6 миллионов
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На «Нашествии» произошла трагедия
На «Нашествии» произошла трагедия

У певчей церковного хора угнали машину Lexus за 6 миллионов 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: Matthias / Википедия
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение дорогостоящей машины, которая была украдена в Невском районе Петербурга.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», жертвой угонщиков стала 52-летняя жительница Самары, певчая церковного хора. Ее Lexus LX 450D стоимостью около 6 млн рублей был угнан от дома 18/2 по Рыбацкому проспекту.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Известно, что в момент преступления в багажнике похищенной иномарки еще находился велосипед Land Rover.
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