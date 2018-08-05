У певчей церковного хора угнали Lexus за 6 миллионов

У певчей церковного хора угнали машину Lexus за 6 миллионов

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение дорогостоящей машины, которая была украдена в Невском районе Петербурга

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», жертвой угонщиков стала 52-летняя жительница Самары , певчая церковного хора. Ее Lexus LX 450D стоимостью около 6 млн рублей был угнан от дома 18/2 по Рыбацкому проспекту.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Известно, что в момент преступления в багажнике похищенной иномарки еще находился велосипед Land Rover.