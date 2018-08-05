В центре Петербурга мужчина ранил ножом юношу

Вечером 4 августа в самом центре Северной столицы 32-летний мужчина ударил ножом 18-летнего юношу.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , инцидент произошёл примерно в 22:30 мск у № дома 31 на Невском проспекте.

Согласно предварительной информации, нападение на молодого человека было совершено в ходе внезапно возникшей ссоры между нападавшим и пострадавшим.

Со слов очевидцев, предполагаемый преступник находился в состоянии алкогольного опьянения и ударил свою спутницу. Пострадавший молодой человек заступился за женщину.

В настоящее время раненый юноша находится в одной из клиник Санкт-Петербурга в тяжёлом состоянии. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 1 августа в Москве 56-летний пассажир автобуса в ходе ссоры с незнакомым мужчиной нанёс ему смертельные удары ножом.

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