В Башкирии, в своем кабинете нашли мертвым начальника участковых полицейских

На днях, в Кигинском районе Башкирии нашли мертвым Альберта Зиннатуллина, начальника участковых полицейских района. Тело мужчины обнаружили в собственном кабинете. Сейчас следственный комитет проводит доследственную проверку по факту случившегося. В ведомстве подтвердили что полицейского действительно нашли мертвым.

— Сотрудника нашли мертвым, проводится доследственная проверка, обстоятельства уточняются, — сообщили в пресс службе следкома республики.

По неподтвержденным данным полицейский совершил самоубийство. Но эта версия не подтверждается официальными представителями полиции и следственного комитета. Что же на самом деле произошло с силовиком, предстоит выяснить проверке.