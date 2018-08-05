Ещё
В Башкирии, в своем кабинете нашли мертвым начальника участковых полицейских
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии, в своем кабинете нашли мертвым начальника участковых полицейских 

ufa1.ru 18 минут назад
Фото: ufa1.ru
На днях, в Кигинском районе Башкирии нашли мертвым Альберта Зиннатуллина, начальника участковых полицейских района. Тело мужчины обнаружили в собственном кабинете. Сейчас следственный комитет проводит доследственную проверку по факту случившегося. В ведомстве подтвердили что полицейского действительно нашли мертвым.
— Сотрудника нашли мертвым, проводится доследственная проверка, обстоятельства уточняются, — сообщили в пресс службе следкома республики.
По неподтвержденным данным полицейский совершил самоубийство. Но эта версия не подтверждается официальными представителями полиции и следственного комитета. Что же на самом деле произошло с силовиком, предстоит выяснить проверке.
ufa1.ru: последние новости
Взяли с поличным: в Башкирии поймали двух жителей Татарстана, укравших цистерну нефти От четырех до пяти лет: вынесли приговор мужчинам, ограбившим ветерана ВОВ «Неоднократно падал лицом на камни»: в Башкирии прекратили дело о пытках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»89
Путин сорвал наступление на Донбасс132
Антироссийские санкции привели к парадоксальному эффекту797
«Отчаяние»: экс-посол США о назначении Сигала в МИД РФ118
Мать убивших отца сестер сделала заявление17
Видео
00:47
Что известно о молодой пассии 72-летнего Петросяна
Шоу-бизнес
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
03:29
Мать убивших отца сестер сделала заявление
Общество
01:38
Путин сорвал наступление на Донбасс
Украина Политика
00:41
Появились подробности трагического столкновения двух Ми-8
Катастрофы Происшествия
00:41
«Отчаяние»: экс-посол США о назначении Сигала в МИД РФ
США Политика
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:30
Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение