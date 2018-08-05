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В Башкирии расследуют смерть полицейского
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СК проводит проверку после смерти полицейского в Башкирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Башкирии устанавливают обстоятельства смерти сотрудника полиции в Кигинском районе республики. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по региону.
"Тело сотрудника полиции было обнаружено в пятницу в Кигинском районе. По факту смерти полицейского начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — отметил собеседник агентства.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, погибший сотрудник полиции являлся начальником местного отдела участковых уполномоченных и, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
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