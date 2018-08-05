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СК признал родственников погибших в ЦАР россиян потерпевшими
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СК признал родственников погибших в ЦАР россиян потерпевшими 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СК РФ: РОДСТВЕННИКИ ПОГИБШИХ В ЦАР РОССИЯН ПРИЗНАНЫ ПОТЕРПЕВШИМИ И ДОПРОШЕНЫ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
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