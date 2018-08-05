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Полиция Греции задержала четырех человек, подозреваемых в мародерстве при пожарах
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Полиция Греции задержала четырех человек, подозреваемых в мародерстве при пожарах 

ProComp.info 52 минуты назад
Фото: ProComp.info
Полиция Греции задержала четырех человек по подозрению в мародерстве в одном из поселений к востоку от Афин, серьезно пострадавшем в результате лесных пожаров, сообщает в среду новостное издание «Катимерини».
Четыре человека в возрасте от 22 до 26 лет были задержаны в поселке Неос Вутзас после взлома дома, владельцы которого были эвакуированы, сообщают СМИ.
В понедельник в Греции произошло несколько крупных пожаров. Жертвами которых, по последним данным, стали 79 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.
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