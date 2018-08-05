Полиция Греции задержала четырех человек, подозреваемых в мародерстве при пожарах

Полиция Греции задержала четырех человек по подозрению в мародерстве в одном из поселений к востоку от Афин, серьезно пострадавшем в результате лесных пожаров, сообщает в среду новостное издание «Катимерини».

Четыре человека в возрасте от 22 до 26 лет были задержаны в поселке Неос Вутзас после взлома дома, владельцы которого были эвакуированы, сообщают СМИ.

В понедельник в Греции произошло несколько крупных пожаров. Жертвами которых, по последним данным, стали 79 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.