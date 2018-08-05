В Усолье-Сибирском будут судить мужчину за незаконное хранение оружия

Усолье-Сибирском полиция завершила расследование уголовного дела по факту незаконного хранения оружия.

«В начале июля в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что вблизи реки Ангара в черте города слышен шум и крики людей», — рассказали в отделе МВД России «Усольский».

На место выехали полицейские. На берегу они обнаружили компанию, в которой трое человек были с ушибами и ссадинами.

Выяснилось, что один из участников потасовки достал обрез двуствольного охотничьего ружья. Но перед приездом полиции мужчина успел сесть в автомобиль уехал вместе с оружием.

Сотрудники полиции вычислили подозреваемого. У 35-летнего мужчины изъяли обрез. Как выяснилось, задержанный был неоднократно судим.

Теперь мужчине предстоит ответить в суде за изготовление и хранение огнестрельного оружия.