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В Усолье-Сибирском будут судить мужчину за незаконное хранение оружия
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В Усолье-Сибирском будут судить мужчину за незаконное хранение оружия 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Усолье-Сибирском полиция завершила расследование уголовного дела по факту незаконного хранения оружия.
«В начале июля в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что вблизи реки Ангара в черте города слышен шум и крики людей», — рассказали в отделе МВД России «Усольский».
На место выехали полицейские. На берегу они обнаружили компанию, в которой трое человек были с ушибами и ссадинами.
Выяснилось, что один из участников потасовки достал обрез двуствольного охотничьего ружья. Но перед приездом полиции мужчина успел сесть в автомобиль уехал вместе с оружием.
Сотрудники полиции вычислили подозреваемого. У 35-летнего мужчины изъяли обрез. Как выяснилось, задержанный был неоднократно судим.
Теперь мужчине предстоит ответить в суде за изготовление и хранение огнестрельного оружия.
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