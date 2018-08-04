Ревнивый пермяк ударил знакомого ножом в грудь

В ночь на 3 августа в Пермском районе произошла поножовщина. Преступление совершенно на почве ревности.

Ссора между мужчинами произошла в квартире одного из домов по улице Лесной в деревне Байболовки.

«Ранее судимый молодой человек 1994 года рождения ударил ножом знакомого 1987 года рождения. Потерпевший с проникающим ранением грудной клетки госпитализирован в больницу. Злоумышленник заключен в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сотрудники отдела полиции по Пермскому району возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».