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Ревнивый пермяк ударил знакомого ножом в грудь
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Ревнивый пермяк ударил знакомого ножом в грудь 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В ночь на 3 августа в Пермском районе произошла поножовщина. Преступление совершенно на почве ревности.
Ссора между мужчинами произошла в квартире одного из домов по улице Лесной в деревне Байболовки.
«Ранее судимый молодой человек 1994 года рождения ударил ножом знакомого 1987 года рождения. Потерпевший с проникающим ранением грудной клетки госпитализирован в больницу. Злоумышленник заключен в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Сотрудники отдела полиции по Пермскому району возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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