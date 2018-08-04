Студента ранили ножом на западе Москвы

По его словам, 3 августа в 19:40 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Гродненская, дом 9.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции у дома по указанному адресу с проникающим колото-резаным ранением живота обнаружен учащийся тетьего курса ГБПОУ 1997 года рождения, который госпитализирован в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказал собеседник агентства.