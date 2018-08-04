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В Саратове неизвестный выстрелил прохожему в живот
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В Саратове неизвестный выстрелил прохожему в живот 

САРАТОВ24 20 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Инцидент произошел в Волжском районе Саратова. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на мужчину. По версии следствия, в середине июня 26-летний молодой человек попал в больницу с огнестрельной раной. По его словам, ночью в посёлке Зональный на него напал неизвестный мужчина и выстрелил в область живота. Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве. В рамках операции «Антикриминал» сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего подозреваемого. Ранее он уже был судим. Молодой человек признался в содеянном.
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