В Саратове неизвестный выстрелил прохожему в живот 

Инцидент произошел в Волжском районе Саратова. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на мужчину. По версии следствия, в середине июня 26-летний молодой человек попал в больницу с огнестрельной раной. По его словам, ночью в посёлке Зональный на него напал неизвестный мужчина и выстрелил в область живота. Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве. В рамках операции «Антикриминал» сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего подозреваемого. Ранее он уже был судим. Молодой человек признался в содеянном.