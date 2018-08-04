Ещё
На западе Москвы мужчина в ходе драки получил черепно‑мозговую травму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На западе Москвы мужчина в ходе драки получил черепно‑мозговую травму 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Полицейские на западе столицы задержали мужчину, который в ходе конфликта нанес своему сопернику черепно-мозговую травму, пострадавший находится в реанимации, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, 3 августа в 03:26 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с адреса: Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 3 мужчины 1962 года с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение.
«Установлено, что 2 августа в 23:37 у дома по указанному адресу неизвестный в ходе конфликта причинил телесные повреждения пострадавшему, скрылся. 3 августа в 20:00 по адресу: Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 2 задержан мужчина 1987 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления» — сказал собеседник агентства.
По его словам, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
РИАМО: последние новости
На западе Москвы мужчина в ходе драки получил черепно‑мозговую травму Двое грабителей отняли у прохожего портфель с 980 тыс рублей в Москве Директора московского «Театра на Перовской» за растрату приговорили к 5 годам колонии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров назвал невиновным осужденного за смерть Буданова162
В Инстаграме Минобороны появилась голая девушка15
Лидер рок-группы скончался в день концерта34
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму196
«35 — это уже баба»: на Первом разгорелся скандал160
Видео
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:30
Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса
Гаджеты Наука и техника
00:47
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Шоу-бизнес
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
01:10
«Моджахеды боялись его»: как сбили полковника Руцкого
Армия Статьи
03:43
Санкции за пастора: чем турки ответили США
В мире Статьи
00:47
Петросян впервые высказался о разрыве с женой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение