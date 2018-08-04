На западе Москвы мужчина в ходе драки получил черепно‑мозговую травму

По его словам, 3 августа в 03:26 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с адреса: Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 3 мужчины 1962 года с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение.

«Установлено, что 2 августа в 23:37 у дома по указанному адресу неизвестный в ходе конфликта причинил телесные повреждения пострадавшему, скрылся. 3 августа в 20:00 по адресу: Аминьевское шоссе, дом 14, корпус 2 задержан мужчина 1987 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления» — сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».