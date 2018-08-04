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В Калининграде похитителя камер видеонаблюдения поймали по записи с тех же камер
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В Калининграде похитителя камер видеонаблюдения поймали по записи с тех же камер 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Калининградец похитил камеры видеонаблюдения с фасада здания на улице Ангарской и попал на запись одной из них. Полиция задержала подозреваемого, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
На Ангарской 43-летний подозреваемый похитил четыре камеры. Одна из них успела снять, как мужчина рассматривает оборудование и залезает на забор. О краже в полицию сообщил владелец расположенного в здании частного предприятия.
"Сотрудники уголовного розыска установили причастность злоумышленника к ранее совершённому хищению двух видеокамер со здания автосервиса на улице Аллее Смелых", — добавили в пресс-службе регионального УМВД России.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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