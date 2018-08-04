Убийца Буданова превратился в объект поклонения

Социальные сети наводнили видеоролики из родного Юсупу Темерханову села Гелдаган, на которых видно, как тысячи людей идут на поминки. Сидевший за убийство бывшего полковника Юрия Буданова Темерханов накануне скончался в сибирской колонии. Большинство блогеров уверяет, что республика потеряла одного из своих «достойнейших сынов». Но есть и те, для кого героем остается Буданов.
В Чечне в субботу продолжался массовый обряд прощания с Темерхановым, умершего от остановки сердца в колонии Омска. Стало ясно, что в республике вокруг его фигуры сложился настоящий культ.
Темерханов — выходец из села Гелдаган. На тезет (поминки) выразить соболезнования его родственникам пришли тысячи людей. Толпы людей хлынули во двор к Темерхановым еще накануне. Среди них не только жители Чечни, но и соседних регионов, прежде всего Ингушетии.
Темерханов будет похоронен в Чечне, предположила в интервью РБК его адвокат Роза Магомедова. Она выразила надежду на то, что тело выдадут родственникам в течение трех дней.
Как пояснила Магомедова, у Темерханова «всегда были проблемы со здоровьем», «защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но у них это так и не получилось».
В свою очередь другой адвокат Темерханова Мурад Мусаев в своем Facebook написал: «Пусть Аллах смилостивится над ним и введет его в райскую обитель. Обращаюсь к своим родственникам, дальним и близким, к друзьям, знакомым и не знакомым, ко всему своему народу:
Откройте ворота. У нас сегодня черный день».
Как известно, Темерханов отбывал наказание за убийство бывшего командира 160-го гвардейского танкового полка, кавалера ордена Мужества Юрия Буданова. Буданов участвовал во второй чеченской войне. В марте 2000 года он был арестован на 10 лет за похищение и убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Девушка была задушена. На ее теле были обнаружены многочисленные раны. Первоначально полковник обвинялся еще и в изнасиловании Кунгаевой, но это обвинение потом было снято. Находясь в ульяновской колонии, Буданов подавал прошение о помиловании.
В 2009 году Буданов досрочно вышел на свободу, а летом 2011-го его застрелили в Москве во дворе одного из домов на Комсомольском проспекте. За это убийство суд в 2013 году приговорил Темерханова к 15 годам лишения свободы. По версии следствия, он застрелил Буданова из ненависти ко всем военным, участвовавшим в чеченской операции. Его отец был убит в Чечне во время боевых действий неизвестными людьми в военной форме.
Сам Темерханов ни в ходе следствия, ни позднее своей вины так и не признал. Более того, он официально так никогда и не назвал свое имя, а в момент ареста при нем были поддельные документы на Магомеда Сулейманова.
Слова соболезнования родственникам Темерханова теперь выражают многочисленные пользователи социальных сетей. Многие называют Темерханова героем и «къонахом» (идеалом мужчины у чеченцев). Смысл их посланий сводится к следующему: Чечня потеряла одного из своих достойнейших сынов, «который не на словах, а на деле отстоял честь всего народа». «Каждый умрет, но не каждый будет жить в памяти народа. Своих героев народ выбирает сам», — пишет Зара Муртазалиева, публикуя видео с толпами людей, идущих к дому Темерхановых. Напомним, что сама Муртазалиева ранее отбывала срок за попытку теракта.
Пользователь maccakes поставил Темерханова в один ряд с первым имамом Северного Кавказа шейхом Мансуром, известным абреком, представителем тейпа Харачой Зелимханом Харачоевским и чеченским военачальником XIX века, помощником имама Шамиля Байсангуром Беноевским.
«Сегодня скорбит не только Чечня, сегодня скорбит весь Кавказ! Ты ушел, как истинный Къонах!» — пишет maccakes.
Блогер Мурад Доддо отметил, что в родовое село Темерханова «стекаются сотни и сотни людей соболезновать родным и близким».
«Ты заслужил высшего признания у своего народа, признания къонаха. Твоя смерть в пятницу да будет милостью тебе», — написал он.
Особенно эмоциональные сообщения оставляют женщины. По словам пользовательницы ника ibragimova15_12_85, Темерханов «был братом каждой чеченки». «Ты был сыном своего народа. Ты отдал свою жизнь, за нашу честь. Сегодня ты унес с собой часть моего сердца. Я потеряла брата. Народ потерял лучшего из своих сыновей. И мне даже подумать страшно, что чувствует твоя семья. Если даже многие те, кто не знали тебя лично, так страдаю сегодня», — пишет она.
В то же время на происходящее реагируют и те, для кого героем был и остается Юрий Буданов. В частности, на сайте агентства РИА «Новости» в комментариях к сообщению о смерти Темерханова пользователь с ником artem.nn1 пишет, что «полковник срок почти весь отсидел и замаливал в колонии свой грех, а потом был убит подло „из-за угла“. А другой юзер назвал известие из омской колонии „хорошим подарком ко дню ВДВ“.
Напомним, после гибели Буданова некоторые политики призывали назвать в его честь улицу. Подобную идею высказывал в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Однако пока попытки сохранить память о нем предпринимаются лишь энтузиастами. В Петербурге с 2016 года рядом с мостом через Дудергофский канал существует черно-белое граффити с изображением Буданова. В Сети можно встретить написанные в его честь стихи и даже песни.