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«Старичка» поймали в Милане
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В Милане поймали серийного грабителя аптек по прозвищу «Старичок» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Kadmy
Правоохранительные органы Милана сумели задержать 60-летнего серийного грабителя, в течение года совершившего не менее шести налетов на аптеки города, говорится в распространенном в субботу заявлении итальянской полиции.
Прозванный правоохранителями "Старичком" 60-летний житель Милана с марта 2017 года по май 2018 года совершил не менее шести налетов на аптеки, пять из которых — на улице Меченате.
Как отметили в полиции, "Старичок" всегда действовал по одному сценарию. Он выжидал удобный момент рядом с аптекой, после чего, накинув капюшон, врывался в магазин и требовал отдать выручку. Мужчина угрожал сотрудникам аптеки, держа руку в кармане и притворяясь, что у него есть оружие.
Установить личность и отыскать грабителя сотрудникам правоохранительных органов помогли записи камер видеонаблюдения, а также свидетельства очевидцев.
"Старичок" был задержан рядом с очередной целью налета, которую, впрочем, он уже однажды грабил. При обыске у мужчины были обнаружены "необходимые для ограбления предметы".
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