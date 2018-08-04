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Мошенник украл 27 млн рублей с банковских карт
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Мошенник украл 27 млн с помощью поддельных SIM-карт 

News.ru 1 час назад
Фото: pixabay.com
Полиция Ростова-на-Дону задержала мошенника, которые снимал деньги с чужих банковских карт. Большинство краж оставались незамеченными, так как мужчина списывал со счетов по 500 рублей.
46-летний подозреваемый ранее работал IT-специалистом, сообщает сайт МВД. Для краж он использовал базу данных SIM-карт абонентов с электронными ключами.
« [Мужчина] изготавливал дубликаты SIM-карт мобильных номеров, подключенных к банковским картам. С их помощью злоумышленник списывал денежные средства со счетов граждан и, проводя их через цепочку транзакций, обналичивал с помощью электронного кошелька», — говорится в сообщении.
Уточняется, что большинству пострадавших СМС о списании денег не приходили, так как мошенник выводил одноразово небольшие суммы.
Ранее News.ru писал, что преступники придумали новую схему кражи денег по телефону. Благодаря доверчивым абонентам, они получают доступ к мобильному банку.
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