Мошенник украл 27 млн рублей с банковских карт

Мошенник украл 27 млн с помощью поддельных SIM-карт

Полиция Ростова-на-Дону задержала мошенника, которые снимал деньги с чужих банковских карт. Большинство краж оставались незамеченными, так как мужчина списывал со счетов по 500 рублей.

46-летний подозреваемый ранее работал IT-специалистом, сообщает сайт МВД. Для краж он использовал базу данных SIM-карт абонентов с электронными ключами.

« [Мужчина] изготавливал дубликаты SIM-карт мобильных номеров, подключенных к банковским картам. С их помощью злоумышленник списывал денежные средства со счетов граждан и, проводя их через цепочку транзакций, обналичивал с помощью электронного кошелька», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинству пострадавших СМС о списании денег не приходили, так как мошенник выводил одноразово небольшие суммы.

Ранее News.ru писал, что преступники придумали новую схему кражи денег по телефону. Благодаря доверчивым абонентам, они получают доступ к мобильному банку.