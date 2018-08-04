Ещё
Калининградец для убийства бывшего зятя нанял киллера за 500 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградец для убийства бывшего зятя нанял киллера за 500 тыс. рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщили в прокуратуре Калининградской области.
По данным пресс-службы ведомства, калининградец 1950 года рождения из ненависти решил убить бывшего мужа своей дочери. Для этих целей он за 500 тысяч рублей нанял мужчину, который действовал в рамках оперативного эксперимента.
В августе 2017 года подсудимый передал «киллеру» часть суммы — 50 тысяч рублей, в том числе на покупку оружия убийства, а также заявил, что преступление должно быть совершено в кратчайшие сроки.
После этого подсудимый был задержан сотрудниками полиции.
«Московский районный суд Калининграда приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сказали в облпрокуратуре.
АиФ: последние новости
У калининградского пенсионера украли самые большие лосиные рога в Европе Калининградцы перевели телефонному мошеннику из Новосибирска 10 млн рублей Полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании мостов в Калининграде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«35 — это уже баба»: на Первом разгорелся скандал68
Россию и США заподозрили в тайном сговоре195
Директора завода убили вместе с женой из-за ягод40
Кличко остался без жены33
Новая возлюбленная Петросяна373
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
01:10
«Моджахеды боялись его»: как сбили полковника Руцкого
Армия Статьи
00:47
Петросян впервые высказался о разрыве с женой
Шоу-бизнес
00:35
Кличко остался без жены
Шоу-бизнес
00:47
Петросяна уличили в подлости
Шоу-бизнес
03:29
Россию и США заподозрили в тайном сговоре
Ближний Восток Армия
11:46
«Она хочет большую часть»: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
11:46
Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение