Калининградец для убийства бывшего зятя нанял киллера за 500 тыс. рублей

Об этом сообщили в прокуратуре Калининградской области.

По данным пресс-службы ведомства, калининградец 1950 года рождения из ненависти решил убить бывшего мужа своей дочери. Для этих целей он за 500 тысяч рублей нанял мужчину, который действовал в рамках оперативного эксперимента.

В августе 2017 года подсудимый передал «киллеру» часть суммы — 50 тысяч рублей, в том числе на покупку оружия убийства, а также заявил, что преступление должно быть совершено в кратчайшие сроки.

После этого подсудимый был задержан сотрудниками полиции.