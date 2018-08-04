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Вынесен приговор экс-директору Театра на Перовской
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Экс-директора Театра на Перовской осудили на пять лет за растрату 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший директор Московского драматического Театра на Перовской Андрей Панченко получил пять лет колонии за растрату 2 миллионов рублей под видом подготовки к постановке спектаклей по пьесам Чехова и Островского, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
"Перовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ГБУК Москвы "Московский драматический Театр на Перовской" 65-летнего Андрея Панченко. Он признан виновным в совершении преступлений "Растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах", — говорится в сообщении.
Судом установлено, что Панченко в августе 2014 и в июле 2015 года заключил два государственных контракта на оказание услуг по постановке спектаклей "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского и "Вишневый сад" по пьесе Чехова. Однако в действительности подготовка спектаклей была начата гораздо раньше заключения контрактов, костюмы, декорации и реквизит были взяты из ранее сыгранных спектаклей, а также изготовлены сотрудниками театра.
Уточняется, что впоследствии Панченко, осознавая фиктивность контрактов, подписал по ним акты выполнения работ, в результате чего на счета предпринимателей были перечислены бюджетные средства, выделенные в порядке субсидии на выполнение государственного задания. Всего было выделено около 2 миллионов рублей.
"Суд приговорил Панченко к наказанию в виде лишения свободы сроком 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — добавляется в сообщении.
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