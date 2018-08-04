Вынесен приговор экс-директору Театра на Перовской

Экс-директора Театра на Перовской осудили на пять лет за растрату

Бывший директор Московского драматического Театра на Перовской Андрей Панченко получил пять лет колонии за растрату 2 миллионов рублей под видом подготовки к постановке спектаклей по пьесам Чехова и Островского, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

"Перовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ГБУК Москвы "Московский драматический Театр на Перовской" 65-летнего Андрея Панченко. Он признан виновным в совершении преступлений "Растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах", — говорится в сообщении.

Судом установлено, что Панченко в августе 2014 и в июле 2015 года заключил два государственных контракта на оказание услуг по постановке спектаклей "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского и "Вишневый сад" по пьесе Чехова . Однако в действительности подготовка спектаклей была начата гораздо раньше заключения контрактов, костюмы, декорации и реквизит были взяты из ранее сыгранных спектаклей, а также изготовлены сотрудниками театра.

Уточняется, что впоследствии Панченко, осознавая фиктивность контрактов, подписал по ним акты выполнения работ, в результате чего на счета предпринимателей были перечислены бюджетные средства, выделенные в порядке субсидии на выполнение государственного задания. Всего было выделено около 2 миллионов рублей.