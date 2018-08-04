Насильник в Ейске, при попытке скрыться, выпал с 5 этажа многоквартирного дома

Краснодар . 4 августа — Новая Кубань. Тело предполагаемого преступника была найдено под окнами многоквартирного дома в г. Ейске. По факту смерти проводится проверка.

По словам очевидцев, за мужчиной гнались местные жители и сотрудники полиции. При попытке скрыться, насильник забежал в подъезд пятиэтажки, зашел в одну из чужих квартир. Через некоторое время он выпал из окна этой квартиры.

В ходе расследования дела стало известно, что полиция давно ищет преступника. Около двух недель назад он жестоко изнасиловал одну из жительниц города.