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Насильник в Ейске, при попытке скрыться, выпал с 5 этажа многоквартирного дома
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Насильник в Ейске, при попытке скрыться, выпал с 5 этажа многоквартирного дома 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 августа — Новая Кубань. Тело предполагаемого преступника была найдено под окнами многоквартирного дома в г. Ейске. По факту смерти проводится проверка.
По словам очевидцев, за мужчиной гнались местные жители и сотрудники полиции. При попытке скрыться, насильник забежал в подъезд пятиэтажки, зашел в одну из чужих квартир. Через некоторое время он выпал из окна этой квартиры.
В ходе расследования дела стало известно, что полиция давно ищет преступника. Около двух недель назад он жестоко изнасиловал одну из жительниц города.
Следственный комитет Краснодарского края пока ситуацию не комментирует.
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