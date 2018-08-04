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Портфель с миллионом украли у избитого пенсионера на севере Москвы
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Портфель с миллионом украли у избитого пенсионера на севере Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Два злоумышленника избили пенсионера и отобрали у него портфель с крупной суммой денег, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД России по Москве. На пенсионера напали у его дома.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 2 августа. Двое преступников напали на пенсионера возле его дома на улице Скаковая. В руках у мужчины находился портфель с 980 тысячами рублей, документами и ключами от квартиры. Портфель и отобрали злоумышленники.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств произошедшего. Полиция ищет правонарушителей.
Ограбление на крупную сумму тем временем произошло на юге Москвы. Неизвестный подошел к мужчине с рюкзаком, ударил его по лицу и отобрал рюкзак, в котором лежало более трех миллионов рублей
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