Портфель с миллионом украли у избитого пенсионера на севере Москвы

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 2 августа. Двое преступников напали на пенсионера возле его дома на улице Скаковая. В руках у мужчины находился портфель с 980 тысячами рублей, документами и ключами от квартиры. Портфель и отобрали злоумышленники.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств произошедшего. Полиция ищет правонарушителей.

Ограбление на крупную сумму тем временем произошло на юге Москвы. Неизвестный подошел к мужчине с рюкзаком, ударил его по лицу и отобрал рюкзак, в котором лежало более трех миллионов рублей