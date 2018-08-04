В Оренбурге в поселке Ростоши произошла перестрелка

В поселке Ростоши областного центра в пятницу, 3 августа, произошла перестрелка. Эту информацию ProOren.ru подтвердил собственный источник.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, бывший заключенный взял в заложники женщину. Он угрожал ей ножом и пистолетом. На место происшествия соседи вызвали полицию.