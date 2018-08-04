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В Оренбурге в поселке Ростоши произошла перестрелка
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В Оренбурге в поселке Ростоши произошла перестрелка 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В поселке Ростоши областного центра в пятницу, 3 августа, произошла перестрелка. Эту информацию ProOren.ru подтвердил собственный источник.
По сообщениям очевидцев в социальных сетях, бывший заключенный взял в заложники женщину. Он угрожал ей ножом и пистолетом. На место происшествия соседи вызвали полицию.
Между сотрудниками правоохранительных органов и преступником завязалась перестрелка. В результате последний сдался. Отмечается, что недалеко от места происшествия также нашли второго участника нападения в невменяемом состоянии.
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