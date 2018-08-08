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Жестоко убившего девушку преступника поймали
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В Перми задержан подозреваемый в убийстве девушки, чьи останки нашли в реке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пермские следователи задержали 36-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве пропавшей без вести девушки, останки которой были найдены в реке, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
В прошлый вторник, 31 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 27-летней жительницы Перми. В розыскных мероприятиях были задействованы поисковые группы, в том числе волонтеры. По факту пропажи девушки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
"По подозрению в его совершении задержан 36-летний знакомый без вести пропавшей молодой женщины. По данным следствия, в своей квартире, расположенной в городе Губахе, во время ссоры мужчина совершил убийство своей знакомой. После этого он предпринял меры к сокрытию тела. В ходе осмотра останки тела убитой женщины были обнаружены в реке Усьва вблизи рабочего поселка Усьва Гремячинского городского поселения", — говорится в сообщении.
Ранее местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах раскрыли страшные подробности убийства — подозреваемый якобы расчленил тело девушки, прокрутил мышцы через мясорубку, а после смыл их в унитаз, кости же мужчина выбросил в реку.
По информации СК, нашли фрагменты тела следователи с помощью высокотехнологичной криминалистической техники. В настоящее время по ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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