В пос. Приволжский мужчина ударил ножом соседа

В дежурную часть отдела МВД России по Приволжскому району поступило телефонное сообщение из центральной районной больницы о госпитализации с ранением живота 64–летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также по адресу, откуда был доставлен пострадавший, выехали сотрудники органов внутренних дел.

Стражи правопорядка установили, что преступление произошло на одной из улиц поселка Приволжский. Как выяснилось, ранее подозреваемый и потерпевший, будучи соседями, конфликтовали на бытовой почве.

По предварительным данным, в день совершения преступления, встретившись около дома, в котором они проживали, мужчины вновь начали оскорблять друг друга, вспоминая прежние обиды. Полицейские установили, что во время выяснения отношений подозреваемый забежал в свою квартиру, схватил нож и, выйдя на улицу, нанес им удар в область живота потерпевшему.

Сотрудники органов внутренних дел задержали злоумышленника по месту его проживания. В содеянном он сознался. Предполагаемое орудие преступления — нож, было обнаружено в его квартире и изъято стражами правопорядка. По информации правоохранителей, 59-летний местный житель нигде не работает. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.