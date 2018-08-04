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В пос. Приволжский мужчина ударил ножом соседа
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В пос. Приволжский мужчина ударил ножом соседа 

Волга Ньюс 35 минут назад
В дежурную часть отдела МВД России по Приволжскому району поступило телефонное сообщение из центральной районной больницы о госпитализации с ранением живота 64–летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также по адресу, откуда был доставлен пострадавший, выехали сотрудники органов внутренних дел.
Стражи правопорядка установили, что преступление произошло на одной из улиц поселка Приволжский. Как выяснилось, ранее подозреваемый и потерпевший, будучи соседями, конфликтовали на бытовой почве.
По предварительным данным, в день совершения преступления, встретившись около дома, в котором они проживали, мужчины вновь начали оскорблять друг друга, вспоминая прежние обиды. Полицейские установили, что во время выяснения отношений подозреваемый забежал в свою квартиру, схватил нож и, выйдя на улицу, нанес им удар в область живота потерпевшему.
Сотрудники органов внутренних дел задержали злоумышленника по месту его проживания. В содеянном он сознался. Предполагаемое орудие преступления — нож, было обнаружено в его квартире и изъято стражами правопорядка. По информации правоохранителей, 59-летний местный житель нигде не работает. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.
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