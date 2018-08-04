Рюкзак с 3,2 миллиона рублей украли у мужчины на юге Москвы

По информации полиции, преступление произошло вечером 3 августа.

Полиция разыскивает злоумышленника, напавшего на 25-летнего мужчину и отнявшего у него рюкзак, в котором находились 3,2 миллиона рублей.

— В полицию поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Кировоградская, дом 24. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что вечером 3 августа у дома по указанному адресу неизвестный нанес несколько ударов рукой в лицо мужчине 1993 года рождения, открыто похитил рюкзак с принадлежащими потерпевшему (с его слов) 3,2 миллиона рублями, и скрылся, — сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве.