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Рюкзак с 3,2 миллиона рублей украли у мужчины на юге Москвы
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Рюкзак с 3,2 миллиона рублей украли у мужчины на юге Москвы 

Вечерняя Москва 39 минут назад
По информации полиции, преступление произошло вечером 3 августа.
Полиция разыскивает злоумышленника, напавшего на 25-летнего мужчину и отнявшего у него рюкзак, в котором находились 3,2 миллиона рублей.
— В полицию поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Кировоградская, дом 24. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что вечером 3 августа у дома по указанному адресу неизвестный нанес несколько ударов рукой в лицо мужчине 1993 года рождения, открыто похитил рюкзак с принадлежащими потерпевшему (с его слов) 3,2 миллиона рублями, и скрылся, — сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве.
По информации ведомства, по данному факту организована проверка, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Между тем ранее в кафе в центре Москвы украли сумку, в которой были деньги на сумму 1 миллион рублей (по теме…).
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