Рюкзак с 3,2 млн руб. отобрал неизвестный у мужчины на юге Москвы

Неизвестный в столичном районе Чертаново Центральное избил 25-летнего мужчину и отобрал у него рюкзак с 3,2 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

«В полицию поступило поступило сообщение о грабеже по адресу: ул. Кировоградская, д. 24. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что вечером 3 августа у дома по указанному адресу неизвестный нанес несколько ударов рукой в область лица мужчины, 1993 г. рождения, открыто похитил рюкзак с принадлежащими потерпевшему (с его слов) 3,2 млн руб., и скрылся», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.