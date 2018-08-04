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Рюкзак с 3,2 млн руб. отобрал неизвестный у мужчины на юге Москвы
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Рюкзак с 3,2 млн руб. отобрал неизвестный у мужчины на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Неизвестный в столичном районе Чертаново Центральное избил 25-летнего мужчину и отобрал у него рюкзак с 3,2 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«В полицию поступило поступило сообщение о грабеже по адресу: ул. Кировоградская, д. 24. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что вечером 3 августа у дома по указанному адресу неизвестный нанес несколько ударов рукой в область лица мужчины, 1993 г. рождения, открыто похитил рюкзак с принадлежащими потерпевшему (с его слов) 3,2 млн руб., и скрылся», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.
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